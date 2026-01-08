Auf einem Spielplatz sind nach Feuerwerksbeschädigungen erhebliche Mängel sichtbar. Das betroffene Gerät wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Gefahr nach dem Jahreswechsel im Park des Friedens

Im Park des Friedens wurde wiederholt die Rutsche beschädigt. Silvester sind augenscheinlich Böller auf dem Spielgerät explodiert.

Salzwedel. - Für viele Kinder der Stadt ist der Spielplatz im Park des Friedens ein Ort voller Spaß, zum Austoben und Fröhlichsein. Aktuell müssen Eltern dort aber auf ihre Sprösslinge aufpassen. Denn in der Silvesternacht haben bisher unbekannte Täter die Rutsche auf dem Spielplatz schwer beschädigt.