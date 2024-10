Ein Geflüchteter arbeitet in einer Lernwerkstatt. Der Einstieg in den Beruf soll Migranten wegen des Arbeitskräftemangels in Deutschland erleichtert werden.

Altmarkkreis. - Die Ausländer kosten den Sozialstaat zu viel Geld, ist eine häufig gehörte Klage in Deutschland. Ebenso oft stöhnen Unternehmen, sie fänden nicht mehr genügend Personal. Die Anstrengungen, Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben, werden deshalb immer größer. Derweil harren in Flüchtlingsunterkünften, wie etwa derjenigen am Fuchsberg in Salzwedel, viele Männer im erwerbsfähigen Alter aus, die gerne arbeiten wollen, es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht dürfen. Sie stammen aus Ländern wie Armenien, Georgien, Syrien, Gambia, Afghanistan, Ghana, Indien, Irak, Iran, Kamerun, Mali, Mazedonien, Niger, Russland, Somalia, Syrien, Türkei und der Ukraine.