Interview mit dem Salzwedeler Comedian Ingmar Stadtelmann über seiner neueste Show „Stadelmann liest Höcke.“

Stadelmann: „Nach zwei Stunden Höcke hat man Redebedarf.“

Ingmar Stadelmann präsentierte seine Höcke-Lesung im Dezember im Berliner Kabarett-Theater Wühlmäuse. Er kommt damit 2026 auch nach Salzwedel.

Salzwedel/Berlin. - In seiner neuesten Show, die am 11. September 2025 in Hamburg angelaufen ist, analysiert der in Salzwedel geborene Comedian Ingmar Stadelmann auf humorvolle Weise das 2017 erschienene Buch „Nie zweimal in den denselben Fluss“ von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Ungewöhnlich ist, wie der Auftritt endet.