Kultur und Politik Stadelmann: „Nach zwei Stunden Höcke hat man Redebedarf.“
Interview mit dem Salzwedeler Comedian Ingmar Stadtelmann über seiner neueste Show „Stadelmann liest Höcke.“
20.12.2025, 06:00
Salzwedel/Berlin. - In seiner neuesten Show, die am 11. September 2025 in Hamburg angelaufen ist, analysiert der in Salzwedel geborene Comedian Ingmar Stadelmann auf humorvolle Weise das 2017 erschienene Buch „Nie zweimal in den denselben Fluss“ von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Ungewöhnlich ist, wie der Auftritt endet.