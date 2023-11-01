Konzerte, Theater, Circus und mehr stehen zum 25.12.2025 neben weiteren Angeboten im Veranstaltungskalender für Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 25. Dezember 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„UdoFröhliche“ mit Mr. Panik in der Magdeburger Festung Mark

Wer nach Gänsebraten und Bescherung noch lange nicht genug von den Feiertagen hat, darf sich am 25. Dezember auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Unter dem augenzwinkernden Titel „UdoFröhliche“ steigt die große Udo-Lindenberg-Party mit Mister Panik. Einlass ist ab 19.30 Uhr in der Festung Mark am Hohepfortewall, Beginn um 20 Uhr.

„Keine Panik vor Weihnachten“ lautet das Motto, wenn Mister Panik, eines der bekanntesten Udo-Lindenberg-Doubles, die Bühne betritt. Mit markanter Stimme, Hut, Sonnenbrille und jeder Menge Charisma bringt er die größten Hits des Panikrockers auf beeindruckend authentische Weise live zu Gehör. Ob Klassiker wie „Sonderzug nach Pankow“, „Cello“ oder „Hinterm Horizont“ – an diesem Abend wird mitgesungen, getanzt und gefeiert.

"La Traviata" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Mit "La Traviata" hat Giuseppe Verdi eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte komponiert. Si erzählt die Geschichte der Pariser Kurtisane Violetta Valéry – einer Frau, die jenseits gesellschaftlicher Normen lebt und gerade dadurch zur Projektionsfläche von Begehren, Moral und Verurteilung wird. Die Inszenierung am Theater Magdeburg erfolgt in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln und ist für Besucher ab zwölf Jahren geeignet.

Violetta, von Verdi zur legendären Bühnenfigur geformt, verliert bis heute nichts von ihrer Faszination. Als Alfredo Germont ihr seine Liebe gesteht, wagt sie den Schritt aus dem schillernden Pariser Leben in ein vermeintlich ruhiges Glück auf dem Land. Doch dieses Idyll ist fragil: Mit Alfredos Vater Giorgio Germont hält die gesellschaftliche Realität Einzug. Aus Sorge um den Ruf seiner Familie fordert er Violettas Verzicht – mit tragischen Folgen.

Seit ihrer Uraufführung 1853 hat die Oper nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Verdi stellt Fragen, die bis heute berühren: Wozu sind wir aus Liebe fähig? Wer definiert gesellschaftliche Konventionen – und was geschieht, wenn sie zerbrechen? Die Wiederaufnahme erfolgt am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, im Opernhaus. Vorstellungen finden am 25. Dezember um 18 Uhr sowie am 2. Januar um 19.30 Uhr statt. Für den ersten Weihnachtsfeiertag waren zum Redaktionsschluss noch 40 Restkarten verfügbar.

Weihnachtssingen im Magdeburger Moritzof

Letztmals findet am 25. und 26. Dezember um 20 Uhr ein Weihnachtssingen im Moritzhof statt. Unter dem Titel „Born to be a star!" werden Songs der verschiedensten Interpreten gecovert. Karten gibt es bei Voets Magdeburg Süd im Werner-von-Siemens-Ring 5, Telefon: 0391/6099-0.

Die Verdi-Oper „La Traviata“ wird am 25.12. um 18 Uhr im Opernhaus gegeben. Zum Redaktionsschluss waren noch 40 Karten verfügbar.

"Penthesilea" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Zwischen den Heeren der Griechen und Trojaner öffnet sich in Heinrich von Kleists "Penthesilea" ein weiterer Kampfplatz, auf dem Worte und Handlungen die Richtung bestimmen. Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zeigt das Drama am 25.12., 3.1., 20.2. und 21.3. jeweils um 19.30 Uhr sowie am 25.1. um 18 Uhr.

Unerwartet dringt in der Geschichte ein Verband von Amazonen in die Kriegszone vor und verändert den Ablauf des Geschehens. Diese Gemeinschaft verfolgt das Ziel, besiegte Männer für kurze Zeit in ihr eigenes Land zu führen, um gemäß ihrem Gesetz beim Rosenfest Nachwuchs zu zeugen. Die Ordnung ihres Staates gründet auf einem frühen Sieg über einstige Unterdrücker. Als Penthesilea, die Königin, Achilles gegenübertritt, geraten Regeln und Erwartungen ins Wanken. Zwischen beiden entsteht eine Verbindung, die von Entschlossenheit geprägt ist und den Blick auf ein mögliches Ende lenkt.

Die Regie übernimmt Alice Buddeberg, Jahrgang 1982, seit der Spielzeit 21/22 Hausregisseurin am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Sie arbeitet außerdem am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Staatstheater Hannover und am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken und kehrt nach Im Menschen muss alles herrlich sein erneut ans Theater Magdeburg zurück.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft war das Weihnachtskonzert mit Enrico Scheffler und Freunden am 25.12. um 16 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets erhältlich.