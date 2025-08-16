Warum die Besetzung einer Geschäftsführerstelle für die Stadt Salzwedel vor Gericht endete.

Junge Frau bei einem Bewerbungsgespräch. Macht der zukünftige Arbeitgeber im Auswahverfahren Fehler, können Bewerber klagen.

Salzwedel - Die Stelle als Geschäftsführer der FUS – Freizeit- und Service Salzwedel GmbH wurde im vergangenen Sommer ausgeschrieben. Nun hat die Besetzung des Postens an der Spitze des Salzwedeler Märchenparks das Arbeitsgericht in Stendal beschäftigt. Eine Bewerberin (Name der Redaktion bekannt) hat die Stadt Salzwedel verklagt.