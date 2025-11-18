Die Steinecke-Filiale im Kaufland Center wird umfassend modernisiert. Während der Umbauarbeiten bleibt die Filiale geschlossen. Am 26. November öffnet sie mit neuem Ladenkonzept und zwei Tagen Eröffnungsrabatt.

Die Filiale im Kaufland ist abgehangen und wird modernisiert.

Salzwedel. - Die Steinecke-Filiale im Kaufland-Center in der Karl-Marx-Straße 13 bleibt derzeit geschlossen. Grund dafür sind umfassende Modernisierungsarbeiten, mit denen der Traditionsbäcker seinen Standort auf den neuesten Stand bringen möchte.