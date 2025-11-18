Bäcker Steinecke modernisiert Filiale im Kaufland Center Steinecke-Filiale in Karl-Marx-Straße vorübergehend geschlossen
Die Steinecke-Filiale im Kaufland Center wird umfassend modernisiert. Während der Umbauarbeiten bleibt die Filiale geschlossen. Am 26. November öffnet sie mit neuem Ladenkonzept und zwei Tagen Eröffnungsrabatt.
18.11.2025, 06:15
Salzwedel. - Die Steinecke-Filiale im Kaufland-Center in der Karl-Marx-Straße 13 bleibt derzeit geschlossen. Grund dafür sind umfassende Modernisierungsarbeiten, mit denen der Traditionsbäcker seinen Standort auf den neuesten Stand bringen möchte.