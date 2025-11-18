weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Bäcker Steinecke modernisiert Filiale im Kaufland Center: Steinecke-Filiale in Karl-Marx-Straße vorübergehend geschlossen

Bäcker Steinecke modernisiert Filiale im Kaufland Center Steinecke-Filiale in Karl-Marx-Straße vorübergehend geschlossen

Die Steinecke-Filiale im Kaufland Center wird umfassend modernisiert. Während der Umbauarbeiten bleibt die Filiale geschlossen. Am 26. November öffnet sie mit neuem Ladenkonzept und zwei Tagen Eröffnungsrabatt.

Von Elisa Schulz 18.11.2025, 06:15
Die Filiale im Kaufland ist abgehangen und wird modernisiert.
Die Filiale im Kaufland ist abgehangen und wird modernisiert. Foto: Elisa Schulz

Salzwedel. - Die Steinecke-Filiale im Kaufland-Center in der Karl-Marx-Straße 13 bleibt derzeit geschlossen. Grund dafür sind umfassende Modernisierungsarbeiten, mit denen der Traditionsbäcker seinen Standort auf den neuesten Stand bringen möchte.