Ein Ende der Bauarbeiten am Südbockhorn ist noch nicht in Sicht. Foto: Sebastian Wienecke

Bereits am 31. März sollten die Bauarbeiten am Südbockhorn in Salzwedel zu Ende sein. Doch dieser Termin war nicht zu halten.

Salzwedel l In der Bauausschusssitzung Mitte Januar war Salzwedels Bauamtsleiterin Martyna Hartwich noch sehr optimistisch, was den Baufortschritt am Südbockhorn anbelangt. Bis zum 31. März sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, hatte sie angekündigt und auch in der darauffolgenden Sitzung Anfang März hielt sie noch an dem Ziel fest. Das hat offensichtlich nicht geklappt, wie auf der Großbaustelle ersichtlich ist.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen im Südbockhorn sind inzwischen verlegt worden. Und auch die Trinkwasseranschlüsse sind als letzte Maßnahme realisiert, so dass nun die Arbeiten an der Oberfläche weitergehen können. Dazu wurden Schachtarbeiten begonnen, weiterhin stehen die Arbeiten an der Tragschicht auf dem Plan, informiert Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage der Volksstimme.

Aktuelle Lage hat beim Bau Auswirkungen

Dabei sei zu bedenken, dass die aktuelle Lage auch Auswirkungen auf den Baubereich hat. „So müssen die beteiligten Gewerke entsprechende Vorsorgemaßnahmen einhalten“, erklärt der Stadtsprecher weiter. Es müsse damit gerechnet werden, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt.

Der grundhafte Ausbau des Südbockhorns wird auf insgesamt 485 Metern erfolgen. Die Fahrbahn wird 5,50 Meter breit, mit beidseitigen Bordanlagen aus Beton. Parkflächen sind einseitig im Bereich Jahnstraße bis zur Ziegeleistraße und beidseitig im Bereich Ziegeleistraße bis Neuperverstraße vorgesehen. Rund 1200 Quadratmeter Rasen sollen im Randbereich angesät werden.

Ein Fertigstellungstermin mit einer Freigabe könne momentan noch nicht genannt werden, so Salzwedels Stadtsprecher abschließend.