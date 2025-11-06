Die wegen der sogenannten Vorgriffsstunde an Schulen in Sachsen-Anhalt fristlos gekündigte Grundschullehrerin Birgit Pitschmann hat vor dem Landesarbeitsgericht einen Erfolg erstritten. Wie sie sich nun fühlt.

Fristlos entlassene Lehrerin in Sachsen-Anhalt: Öffentlicher Protest gegen die Kündigung und die Vorgriffsstunde gehörten seit zwei Jahren zu Birgit Pitschmanns (Mitte) Leben.

Dähre. - Birgit Pitschmann ist mit ihren Schülern am sonnigen Mittwochvormittag im Wald unterwegs, als sie mit der Volksstimme telefoniert. Sie arbeitet derzeit an einer freien Schule in Niedersachsen. Bis vor gut zwei Jahren war die Grundschule in Henningen ihr Arbeitsort.