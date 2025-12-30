Wenn Smartphone, Spiele oder Drogen das Leben bestimmen, helfen die Mitarbeiter der Awo-Sucht- und Drogenberatungsstelle im Altmarkkreis. Welche anonyme Hilfe Betroffene und Angehörige erhalten.

Alkohol, Drogen und Smartphone: Wenn Nutzung zur Abhängigkeit wird

Laut Studien vergessen über 68 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen, wie viel Zeit sie am Handy verbringen. Smartphone-Sucht ist ein immer weiter verbreitetes Phänomen für die Suchtberatung.

Salzwedel. - Bei Suchtproblemen helfen die Diplom-Sozialpädagoginnen Katja Caliebe und Cornelia Kampe. Sie sind Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle der Awo-Sucht- und Drogenberatung in Salzwedel, die über dem Bioladen Grünland zu finden ist. Die beiden wollen Hemmschwellen bei der Hilfesuche abbauen und bieten kostenlose und anonyme Beratungsgespräche. Auch Einrichtungen mit suchtkranken Mitgliedern können sich beraten lassen.