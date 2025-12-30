Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Freibad Tangermünde zu erhalten und attraktiver zu machen. Was die Mitglieder planen und sich wünschen.

Das Freibad von Tangermünde aus der Vogelperspektive.

Tangermünde. - Das erste aktive Jahr des Fördervereins „Freibad Tangermünde“ liegt hinter den wenigen Vereinsmitgliedern. Sie haben während der kurzen Öffnungsphase des Freibades von Juni bis August dafür gesorgt, dass nicht nur Tangermünder selbst, sondern auch Menschen aus der Region das Bad kennengelernt haben und mit den Aktionen an diesen Ort gelockt wurden.