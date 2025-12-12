Sport Supertalent aus Salzwedel: Mit zwölf Jahren Deutscher Meister
Der zwölfjährige Ole Retzlaff wurde als Deutscher Meister im Bogensport zum „Sportass von morgen 2025“ gewählt. Der Schüler ist darüber hinaus in vielen weiteren Bereichen aktiv – unter anderem in der Feuerwehr.
12.12.2025, 06:00
Salzwedel. - Während viele Zwölfjährige ihre Nachmittage vor Bildschirmen verbringen, jagt Ole Retzlaff aus Salzwedel von einer Aktivität zur nächsten – und trifft dabei nicht nur mit dem Bogen ins Schwarze.