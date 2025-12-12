weather wolkig
Sport Supertalent aus Salzwedel: Mit zwölf Jahren Deutscher Meister

Der zwölfjährige Ole Retzlaff wurde als Deutscher Meister im Bogensport zum „Sportass von morgen 2025“ gewählt. Der Schüler ist darüber hinaus in vielen weiteren Bereichen aktiv – unter anderem in der Feuerwehr.

Von Marco Heide 12.12.2025, 06:00
Ole Retzlaff ist neben dem Borgensport auch passionierter Angler und legt in der Angel-AG der Comeniusschule die Köder in der Dumme aus.
Salzwedel. - Während viele Zwölfjährige ihre Nachmittage vor Bildschirmen verbringen, jagt Ole Retzlaff aus Salzwedel von einer Aktivität zur nächsten – und trifft dabei nicht nur mit dem Bogen ins Schwarze.