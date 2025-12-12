weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vollsperrung wird verlängert: Maschinen fehlen: Auf der Dauerbaustelle in Burg wird erst in ein paar Monaten wieder gearbeitet

Seit dem Frühjahr 2024 ist die Holzstraße in Burg gesperrt. Und hat seitdem so manche Bauverzögerung erlebt. Der Termin für die Fertigstellung wird jetzt weiter verschoben.

Von Marco Papritz 12.12.2025, 12:09
Die Sanierung der Holzstraße in Burg erfolgt unter einer Vollsperrung der Straße.
Die Sanierung der Holzstraße in Burg erfolgt unter einer Vollsperrung der Straße. Foto: Thomas Pusch

Burg - Und wieder kann der Termin für ein Ende der Großbaustelle in Burg nicht gehalten werden. Anders als geplant, gehen die Arbeiten in der Holzstraße in die Verlängerung. Die Gründe.