Anfang 2026 sollen die Arbeiten zur Errichtung einer umzäunten Hundefreilauffläche in Schönebeck beginnen. Wo diese entstehen wird und wie es mit den anderen Bürgerbudget-Projekten weitergeht.

Umzäunte Hundewiese, neue Bänke und mehr: Schönebeck kommt bei Bürgerprojekten voran

Eines der Projekte des Schönebecker Bürgerbudgets: Mehrere neue Bänke für den Spielplatz in der Tolbergstraße. Auch ein Baum soll hier noch gepflanzt werden.

Schönebeck/Plötzky. - Im Hinblick auf die Umsetzung der Bürgerbudgetprojekte in Schönebeck gibt es neue Informationen. So teilt die Stadt nun erstmals mit, wo die neue und umzäunte Hundefreilauffläche entstehen soll. Laut Stadtsprecher Frank Nahrstedt wird dafür das ehemalige Areal des NP-Marktes in der Welsleber Straße genutzt. Die Bauarbeiten dafür seien beauftragt, würden aber erst im Januar umgesetzt werden, so Nahrstedt.