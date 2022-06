Tanken: So sind die Preise an den Zapfsäulen im Altmarkkreis Salzwedel

Benzin um 30 Cent, Diesel 14 Cent weniger – so sollte es sein. Sollte. Am 1. Juni gaben nicht alle Tankstellen die Ersparnis weiter. Der große Ansturm wegen des Preisnachlasses blieb aus. Dafür bleibt der Frust.

Heike Burchardt, Pächterin der SB-Tankstelle in Salzwedel, kann den Frust an den Zapfsäulen nachvollziehen.

Altmarkkreis - Der ganz große Ansturm blieb aus. In den Morgenstunden des 1. Junis gab es an einigen Tankstellen im Altmarkkreis aber dennoch mehr Betrieb als in den vergangenen Tagen. Die Volksstimme hörte sich in Salzwedel, Gardelegen und Klötze an den Zapfsäulen um. Und offensichtlich sitzt der Frust mit Blick auf die Krafstoffpreise tief. Sowohl Pächter als auch Verbraucher haben klare Meinugen zum Thema.