Besondere Idee des Pfarrers Premiere: Warum Kinder in der Altmark jetzt im Freibad getauft werden können

In Diesdorf in der Altmark fand eine außergewöhnliche Taufe statt: Pfarrer Ulrich Storck taufte die kleine Kaylee nicht wie üblich in der Kirche, sondern im Becken des örtlichen Erlebnisbads.