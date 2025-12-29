Minus sieben Grad, Sturm und Eis – und trotzdem mit dem Rad auf den Brocken? Unser Autor Erwin Klein hat es gewagt und dabei erlebt, wie aus einer verrückten Idee ein unvergessliches Abenteuer wurde. Was ihn auf dem Harz-Gipfel erwartete.

Winter-Challenge im Harz: Verrückte Radfahrt auf den Brocken bei Eis und Sturm – ein Erlebnisbericht

Der Fotobeweis: Unser Autor Erwin Klein hat es trotz widriger Umstände mit seinem Fahrrad auf den Brocken (Harz) geschafft.

Schierke/Brocken. - Die Ankündigung klang verlockend: Heiligabend werde er in einer größeren Gruppe mit dem Rad den Brocken hinauffahren, hatte mir ein Harzer Bekannter erzählt. „Das machen wir immer zu Weihnachten, das ist jedesmal ein schöner Jahresabschluss.“ Über einhundert Radler würden sich angeblich auf dem Gipfel treffen – warum da nicht einfach mitmachen? Brocken per Rad wollte ich schon längst ausprobieren; in einer größeren Gruppe versprach das eine gelungene Winteraktion.