Vor dem Amtsgericht Salzwedel musste sich eine 41-Jährige verantworten: Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner hielt sie 26 Hunde auf engstem Raum und züchtete diese illegal.

Französische Bulldoggen-Welpen wie diese gehörten zur illegalen Zucht des Angeklagten.

Salzwedel. - Wegen Tierquälerei steht ein Ex-Pärchen vor dem Amtsgericht in Salzwedel. Auf der Anklagebank sitzt schon die Frau, auf ihren Ex-Partner wird noch gewartet. Er wird aber für die Verhandlung nicht erscheinen. Fünf Jahre lang soll das Paar 26 Hunde illegal gehalten und gezüchtet haben.