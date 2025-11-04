Gerichtsprozess in Salzwedel 26 Hunde in winzigen Boxen – Gericht verurteilt Paar wegen Tierquälerei
Vor dem Amtsgericht Salzwedel musste sich eine 41-Jährige verantworten: Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner hielt sie 26 Hunde auf engstem Raum und züchtete diese illegal.
Aktualisiert: 04.11.2025, 11:49
Salzwedel. - Wegen Tierquälerei steht ein Ex-Pärchen vor dem Amtsgericht in Salzwedel. Auf der Anklagebank sitzt schon die Frau, auf ihren Ex-Partner wird noch gewartet. Er wird aber für die Verhandlung nicht erscheinen. Fünf Jahre lang soll das Paar 26 Hunde illegal gehalten und gezüchtet haben.