Tipps zu Rosen und Hortensien bei Gartentag in Arendsee-Neulingen

Profis gaben Tipps zum Pflanzen, Pflegen und Beschneiden von Rosen und Hortensien am dritten Juniwochenende beim offenen Gartentag auf dem Neulinger Landhof bei Arendsee.

Arendsee/Neulingen - Für so manchen Gast war die Anreise zum Gartentag auf dem Neulinger Landhof eine echte Herausforderung: Selbst aus dem nahen Arendsee dauerte die Fahrt drei Mal so lange, denn wegen der Sperrung der B 190 zum Triathlon blieb nur der Weg um den ganzen See über Schrampe und die L5 auf die Bundesstraße und dann über Zühlen, Heiligenfelde und Gagel. Doch die aufwändige Tour lohnte sich.