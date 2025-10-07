Jetzt Live
Fledermaus mit Seuche gefunden Akute Gefahr für Hunde und Katzen in der Altmark: Tollwut auf dem Anmarsch
Warum Tierhalter aufpassen sollten und wie gefährlich die Tollwut bei Fledermäusen ist, erklären die Amtstierärzte vom Altmarkkreis Salzwedel, nachdem ein infiziertes Tier gefunden wurde.
Aktualisiert: 09.10.2025, 13:11
Winterfeld. - Sie gilt als eine der gefährlichsten vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten: die Tollwut. Deshalb wurde sie mit Erfolg seit Mitte der 90er intensiv bekämpft, insbesondere in der Fuchspopulation. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von der sogenannten terrestrischen Tollwut. Das gilt aber nicht für die Fledermaustollwut.