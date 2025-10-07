Warum Tierhalter aufpassen sollten und wie gefährlich die Tollwut bei Fledermäusen ist, erklären die Amtstierärzte vom Altmarkkreis Salzwedel, nachdem ein infiziertes Tier gefunden wurde.

Akute Gefahr für Hunde und Katzen in der Altmark: Tollwut auf dem Anmarsch

Fledermäuse können mit Tollwut infiziert sein ohne selbst schwer an der Virusinfektion zu erkranken.

Winterfeld. - Sie gilt als eine der gefährlichsten vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten: die Tollwut. Deshalb wurde sie mit Erfolg seit Mitte der 90er intensiv bekämpft, insbesondere in der Fuchspopulation. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von der sogenannten terrestrischen Tollwut. Das gilt aber nicht für die Fledermaustollwut.