weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Altmark: Akute Gefahr für Hunde und Katzen - Tollwut auf dem Anmarsch

Jetzt Live
Mit Axel Tyll als Co-Kommentator: FCM gegen Eintracht Braunschweig im Livestream
Mit Axel Tyll als Co-Kommentator: FCM gegen Eintracht Braunschweig im Livestream

Fledermaus mit Seuche gefunden Akute Gefahr für Hunde und Katzen in der Altmark: Tollwut auf dem Anmarsch

Warum Tierhalter aufpassen sollten und wie gefährlich die Tollwut bei Fledermäusen ist, erklären die Amtstierärzte vom Altmarkkreis Salzwedel, nachdem ein infiziertes Tier gefunden wurde.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 09.10.2025, 13:11
Fledermäuse können mit Tollwut infiziert sein ohne selbst schwer an der Virusinfektion zu erkranken.
Fledermäuse können mit Tollwut infiziert sein ohne selbst schwer an der Virusinfektion zu erkranken. Symbolfoto: dpa | Daniel Streicker

Winterfeld. - Sie gilt als eine der gefährlichsten vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten: die Tollwut. Deshalb wurde sie mit Erfolg seit Mitte der 90er intensiv bekämpft, insbesondere in der Fuchspopulation. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von der sogenannten terrestrischen Tollwut. Das gilt aber nicht für die Fledermaustollwut.