Das Salzwedeler Freibad öffnet am 20. Mai erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Dann gibt es eine Überraschung für die Gäste.

Salzwedel (vs) - Die Mitarbeiter des Salzwedeler Bäderbetriebes haben alle Hände voll zu tun. Zum einen waren sie in der Schwimmhalle aktiv, die am Sonntag, 7. Mai, ihre Eingangstüren für diese Saison schließt. Gleichzeitig wird im Freibad die Eröffnung am Sonnabend, 20. Mai, vorbereitet, erklärt Stadtsprecher Andreas Köhler. Dann wartet eine Überraschung auf die Gäste.