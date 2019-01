Der Mann fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit und stand unter starkem Alkoholeinfluss. Foto: Polizei

Ein stark alkoholisierter Mann ist am Sonnabend in Salzwedel mit seinem Auto in eine Garage gekracht. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Salzwedel l Ein 30-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen ist am Samstagabend mit seinem Audi A4 in Salzwedel von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Garagenkomplex gefahren. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und war zu schnell unterwegs. Der Fahrer sowie ein 31-jähriger Insasse wurden durch den Aufprall schwer verletzt und kamen ins Altmarkklinikum Salzwedel. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem verantwortlichen Fahrer einen Promillewert von 2,29. Der Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Altmarkklinikum Salzwedel erfolgte eine Blutprobenentnahme. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus Salzwedel geborgen. Die beschädigte Garage ist einsturzgefährdet und hat einen Gesamtschaden von 5.000 Euro. Zum Einsatz kam die Freiwillige Feuerwehr Salzwedel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

