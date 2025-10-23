Nach einem Grillabend an den Stapelteichen bei Salzwedel musste der Wirtschaftshof anrücken, Unmengen an Müll – auch Essensreste – entsorgen und Schäden reparieren.

Unfassbar: Rowdies lassen Müll nach Party bei Salzwedel einfach in der Natur liegen

Den Müll von der Party am Sonnabend hat der Wirtschaftshof gleich am Montag entsorgt.

Salzwedel. - Ein unschöner Anblick bot sich am Sonntag Leron Stumpf, der mit seinem Hund an den Stapelteichen bei Hoyersburg unterwegs war. In dem kleinen Biotop blieb nach einer offensichtlich ausgelassenen Feier ein Bild der Verwüstung zurück.