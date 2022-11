Unseriöse Firmen bieten Solaranlagen in der Altmark an

Sie geben sich solide, machen unschlagbare Angebote, doch hinterher haben Kunden oft den Ärger: In der Altmark bieten derzeit Unternehmen ungefragt die Montage von Solaranlagen an. Ein Experte aus der Region kennt ihre Tricks.

Altmarkkreis - Der Anruf kommt förmlich wie gerufen: Ein Ehepaar im Altmarkkreis Salzwedel trägt sich seit längerem mit dem Gedanken an eine Solaranlage auf dem Dach. Bislang waren die Pläne eher unkonkret. Bis zu diesem Nachmittag. Da meldet sich überraschend eine Solar-Firma aus Süddeutschland: „Wir sind gerade in ihrer Region“, und es gäbe noch Kapazitäten, sagt die Dame am Telefon ...