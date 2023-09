Salzwedel - Für seine zahlreichen Kunden ist dieser Laden aus Salzwedel kaum wegzudenken: Seit 23 Jahren leitet Klaus Meyer die OBI-Filiale der Hansestadt. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Baumaterial und Gartenbedarf gibt es dort auf einer Verkaufsfläche von rund 11000 Quadratmetern und einem Produktsortiment, das annähernd 60000 Artikel umfasst, beinahe alles, was das Hand- und Heimwerkerherz begehrt. Unter den Einzelhändlern ist er mit seinen etwa 40 Mitarbeitern einer der größten vor Ort. Der persönliche Kontakt der Geschäftsführung zur politischen Spitze auf Ebene von Stadt und Kreis ist offenbar dennoch dürftig, wie Meyer sagt.

Viele Bewerber können keine Teppichmenge mehr berechnen

„Den gab es weder zu Ziche und Blümel noch bislang zu Kanitz und Meining“, so der Baumarkt-Chef. Ex-Landrat Michael Ziche hätte er mal bei einer Ausbildungsmesse getroffen, wo dieser überrascht ausgerufen habe: „Ach, Sie bilden auch aus?!“ Das tue er allerdings und zwar seit vielen Jahren. „Wer das kleine Einmaleins beherrscht und bereit ist, morgens aufzustehen, hat bei uns alle Trümpfe in der Hand“, deutet Meyer Probleme an, geeignete Auszubildende zu finden. „Von 60 Kandidaten können heute keine zehn mehr durch Multiplikation von Länge und Breite eine Teppichmenge ausrechnen“, klagt der OBI-Chef. Ebenso fehle es an Disziplin und Leistungswillen. „Alle Jugendlichen müssten aus meiner Sicht ein soziales Jahr machen, um zu lernen, dass man auch mal für die Gemeinschaft da sein muss“, sieht der OBI-Chef Versäumnisse in der Erziehung. Ein offenes Geheimnis sei aber auch die geringe Bezahlung in seiner Branche, die die Personalgewinnung erschwere. „Nur die Friseure verdienen noch weniger als die Mitarbeiter im Einzelhandel“, bedauert Meyer.

Junge Leute in der Altmark halten

Vonseiten der Kommunalpolitik werde zu wenig dafür getan, junge Leute in der Altmark zu halten. „Die junge Generation müsste stärker an die Region gebunden werden“, so der Unternehmer. Zudem gebe es Luft nach oben bei der aktiven Vermarktung des Standortes, um Menschen und Unternehmen zum Zuzug zu bewegen. „Die Wirtschaftsförderung müsste die Schönheiten der Altmark viel stärker kommunizieren“, schätzt Meyer ein. Schwächen in der Kommunikation sieht der Baumarktchef auch bei den verkaufsoffenen Sonntagen in Salzwedel. Regelmäßig gibt es davon vier im Jahr, wobei es in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund einer Sonderregelung sogar jeweils maximal sechs sein könnten. „Ich erfahre das regelmäßig zu spät“, beklagt Meyer, der nicht in der Salzwedeler Werbegemeinschaft organisiert ist, die die Termine ihrem Vorsitzenden Jost Fischer zufolge über eine WhatsApp-Gruppe kommuniziert. „Vereine sind nicht so meins“, erklärt der im Harz aufgewachsene OBI-Lenker.

Kommunikationsdefizite bei Kreis und Stadt

Auf der Internetseite des Altmarkkreises seien die Termine meist erst so kurz vorher veröffentlicht, dass die Produktion von Werbemitteln für den Baumarkt dann kaum noch möglich sei. Auch am Bürgercenter, wo die Stadt die Termine jeweils vier bis sechs Wochen vorher an der amtlichen Bekanntmachungstafel aushängt, komme das Führungspersonal von OBI nur im Ausnahmefall vorbei.

Ausufernde Bürokratie

Nicht zuletzt klagt Meyer wie die meisten Unternehmer über die ausufernde Bürokratie. „Die ganze Überregulierung bremst uns aus“, ist er genervt. „Es gab Zeiten, da durfte ich ohne Helm und Sicherheitsschuhe einen Hubwagen fahren – und ich lebe noch!“, so Meyer ironisch. „Ab und zu mal weniger Kontrollen – das täte der Wirtschaft gut“, vertritt der Firmenchef seine Meinung. Vom Ausbau der A14 erwartet er dagegen keinen nennenswerten Vorteil für OBI.