Nahe Leps soll ein Solarpark entstehen: Jetzt können die Bürger mitreden

Auf Ackerfläche zwischen Zerbst und Leps soll Solarstrom erzeugt werden. Nun können die Bürger ihre Meinung dazu äußern.

Leps - Rund um Zerbst sind mehrere Freiflächenphotovoltaikanlagen in Planung, und nicht alle treffen auf rückhaltlosen Zuspruch. Auch beidseitig der Kreisstraße zwischen Leps und Zerbst sollen auf bisherigen Ackerflächen Solarmodule errichtet werden. Der Blick in die Unterlagen verrät die Details.