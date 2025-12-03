weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Öffentliche Beteiligung: Nahe Leps soll ein Solarpark entstehen: Jetzt können die Bürger mitreden

Zwischen Leps und Zerbst sollen über 70.000 Solarmodule errichtet werden. Die Pläne liegen jetzt öffentlich aus und jeder kann sich dazu äußern.

Von Daniela Apel 03.12.2025, 06:15
Auf Ackerfläche zwischen Zerbst und Leps soll Solarstrom erzeugt werden. Nun können die Bürger ihre Meinung dazu äußern. Symbolbild: IMAGO/Ardan Fuessmann

Leps - Rund um Zerbst sind mehrere Freiflächenphotovoltaikanlagen in Planung, und nicht alle treffen auf rückhaltlosen Zuspruch. Auch beidseitig der Kreisstraße zwischen Leps und Zerbst sollen auf bisherigen Ackerflächen Solarmodule errichtet werden. Der Blick in die Unterlagen verrät die Details.