Mitarbeiter des Altmark-Klinikums befürchten, dass ein Krankenhausstandort im Kreis in absehbarer Zeit geschlossen wird. Außerdem sollen sie auf ihr Weihnachtsgeld verzichten.

Gardelegen/Salzwedel. - Wird einer der beiden Krankenhausstandorte im Altmarkkreis geschlossen? Diese Befürchtung haben Mitarbeiter nach einer Betriebsversammlung im Altmark-Klinikum. Dort sei unter anderem gesagt worden, dass die wirtschaftliche Lage des Klinikums extrem angespannt und existenzbedrohend sei.