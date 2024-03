Blick auf einen Wohnblock der WoBau an der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel.

Salzwedel. - Erst musste Jonas B. (Name von der Redaktion geändert) den Schock einer vierstelligen Wasserrechnung verkraften, dann ein monatelanges Tauziehen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Salzwedel (WoBau) durchstehen, um dann per fristloser Kündigung seine Wohnung zu verlieren. Doch obwohl sich im Nachhinein herausstellte, dass das Ganze auf einer fehlerhaften Wasseruhr beruhte, lässt die WoBau ihren Ex-Mieter weiterhin nicht in Ruhe. Dieser soll nach wie vor die Kosten des Mahnverfahrens tragen.