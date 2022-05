Vermisst: 76-jährige Frau aus Apenburg bei Salzwedel verschwunden

Apenburg (vs) - Eine 76-Jährige aus Apenburg ist in der Nacht zu Dienstag verschwunden. Margot G. verließ vermutlich am Montagabend ihr Wohnhaus mit einem E-Bike und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie ist 1,65 Meter groß, hat graue, mittellange Haare und trägt vermutlich eine dunkle, lange Hose. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes E-Bike der Marke NCM mit einem orangen Überzug am Gepäckträger, informiert Polizeisprecherin Franziska Hotopp.

Notsituation nicht ausgeschlossen

Die Vermisste ist an Demenz erkrankt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer Notsituation befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Diese Frau aus Apenburg wird seit Dienstag vermisst. Sie ist mit einem E-Bike unterwegs. Foto: Polizei

Wer die Frau oder das Fahrrad gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel unter Telefon 03901/84 80 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.