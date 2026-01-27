Sie wollten ihr Weihnachtsgeld stunden, um ihrer Klinik zu helfen - dafür aber Garantien vom Landkreis und Land. Nun haben sie ihr Angebot widerrufen. Was der Betriebsrat den Behörden vorwirft:

Das Altmark-Klinikum in Salzwedel: Die Mehrheit der Mitarbeiter beider Krankenhäuser wollen ihr Weihnachtsgeld im April ausgezahlt bekommen.

Altmarkkreis. - Ob auch zukünftig beide Häuser des finanziell schwer angeschlagenen Altmark-Klinikums erhalten werden können ist aktuell wohl ein Stück unwahrscheinlicher geworden. Am Dienstag war bekannnt geworden, dass die Mitarbeiter ihrem Krankenhaus nun doch nicht auf die Auszahlung ihre Jahresendprämie verzichten und das Geld nicht als eine Art Kredit zur Verfügung stellen werden. Ein Großteil der Beschäftigten hat offensichtlich Angst, dass – im Falle einer Schließung – die versprochene Nachzahlung der Gratifikation futsch ist.