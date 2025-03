Salzwedel. - Seit der vorletzten Februarwoche gab es im Salzwedeler Stadtgebiet umfangreiche Baumfällungen: An der Hoyersburger Straße, am Gerstedter Weg, am Krangener Weg und an anderen Orten rollten von der Stadt beauftragte Firmen mit Kettensägen an und brachten teilweise ehrwürdige alte Baumriesen zu Fall, darunter viele Linden. War das wirklich alles nötig? Oder steckten dahinter etwa Kostenerwägungen, nach dem Motto: Ein gefällter Baum benötigt keine Pflegemaßnahmen mehr?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.