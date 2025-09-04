Fast die komplette Belegschaft des VR Plus-Standortes Wittingen ist abgewandert. Das Management der Genossenschaft verneint einen Zusammenhang mit Umstrukturierungen.

Lüchow. - Diese Nachricht lässt aufhorchen: Bis auf zwei haben alle Mitarbeiter einschließlich des Standortleiters der VR Plus Altmark-Wendland in Wittingen innerhalb kurzer Zeit gekündigt. Vier von ihnen hätten das Unternehmen verlassen, teilt die Zentrale mit. Der Standortleiter hätte sich innerbetrieblich umorientiert. In der Altmark betreibt die VR Plus Genossenschaft unter anderem Banken, Tankstellen, ein Bau- und Dachdeckerzentrum sowie Landtechnik-Maschinenparks in Salzwedel, Osterburg, Seehausen und Goldbeck.