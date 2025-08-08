weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Naturräume zurückholen: Warum Salzwedels Stadträte die Versiegelung von Flächen bekämpfen wollen

Die Stadtratsfraktion BfS/SPD in Salzwedel sagt unnützem Beton und Asphalt den Kampf an.

08.08.2025, 18:01
Das Gelände des ehemaligen Chemiewerks weist viele ungenutzte versiegelte Flächen auf.
Das Gelände des ehemaligen Chemiewerks weist viele ungenutzte versiegelte Flächen auf. Foto: Antje Mewes

Salzwedel/me. - In Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt nimmt die Versiegelung von Böden durch Straßen, Gebäude und andere Infrastrukturen stetig zu. Jeden Tag werden neue Flächen mit Asphalt oder Beton bedeckt – mit weitreichenden Folgen für Umwelt, Klima und Biodiversität. In Salzwedel soll das anders werden.