Die Stadtratsfraktion BfS/SPD in Salzwedel sagt unnützem Beton und Asphalt den Kampf an.

Das Gelände des ehemaligen Chemiewerks weist viele ungenutzte versiegelte Flächen auf.

Salzwedel/me. - In Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt nimmt die Versiegelung von Böden durch Straßen, Gebäude und andere Infrastrukturen stetig zu. Jeden Tag werden neue Flächen mit Asphalt oder Beton bedeckt – mit weitreichenden Folgen für Umwelt, Klima und Biodiversität. In Salzwedel soll das anders werden.