Landesweit stehen Mischlinge bei Hundehaltern an erster Stelle. In Salzwedel und Arendsee sind andere Rassen beliebt.

Salzwedel/Arendsee. - Hunde sind Trainingspartner. Sie helfen Menschen mit Handicap und haben viele wichtige „Jobs“ in der Gesellschaft, zunehmend auch in sozialen Bereichen. Für die meisten Menschen sind sie aber einfach nur treue Begleiter, Spielkameraden und Familienmitglieder, so auch in Salzwedel und Arendsee. Die Gemeinden nutzen die Liebe zum treuen Vierbeiner als Einnahmequelle.