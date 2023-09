Flucht Wendländer schicken Rettungsschiff aufs Mittelmeer

Ende August stach die 13,5 Meter lange Segelyacht Trotamar III des gemeinnützigen Vereins Grenzenlos People in Motion aus dem Wendland erstmals von Sizilien aus in See, um zwischen Lampedusa und Tunesien schiffbrüchige Flüchtende zu retten.