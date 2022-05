Wie Analphabeten in Salzwedel ihr Leben meistern

Wie ist das Leben, ohne richtig Lesen und Schreiben zu können? Eine große Herausforderung, sagen Betroffene, die einen Kurs in Salzwedel absolvieren, um das zu ändern.

Schneller und besser schreiben zu können, ist das Ziel von Carlos (58). Er fühlt sich in dem Kurs gut aufgehoben.

Salzwedel - Schriftsprache ist im öffentlichen Raum so allgegenwärtig, dass es den meisten Leuten gar nicht auffällt, wie oft sie etwas lesen, wenn sie beispielsweise eine Straße entlang gehen: die Werbung in den Schaufenstern, die Bezeichnung von Geschäften, Verkehrsschilder und so vieles mehr, das zum Alltag gehört. Für Menschen, die nicht oder nur schlecht lesen können, sind die Buchstaben etwas Abstraktes. Ihren Sinn zu verstehen, fällt ihnen schwer oder ist unmöglich. Wie schaffen sie es trotzdem ihr Leben zu meistern?