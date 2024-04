Im Dorfgemeinschaftshaus in Buchwitz trafen sich mehr als 60 Nachfahren von Fritz und Hedwig Löttge. Viele leben noch heute in der Region.

Buchwitz. - Vier Generationen der Familie Löttge – mehr als 60 von insgesamt 120 Mitgliedern – trafen sich am Sonnabend im Dorfgemeinschaftshaus Buchwitz. In dem Salzwedeler Ortsteil hat die Familie ihren Ursprung. Dort gründeten Fritz und Hedwig Löttge, geborene Kacmarek, in den 1920er Jahren den Verbund, der heute 120 Nachkommen zählt. Drei Familien, die diesen Ursprung teilen, leben noch heute in Buchwitz. „Die meisten sind der Region treu geblieben und leben in Salzwedel und Umgebung“, erzählt Silke Lange, die mit ihrer Mutter Heidelore Jarsch das Treffen organisiert hat.