Liveticker
in Weißrussland vor Gericht „Wir müssen Abschied nehmen von Cleo“ – Kindesentführung endet tragisch
Ralf Tesch hat seine von der Ex-Frau entführte Tochter Cleo in Weißrussland gefunden. Dort kam es zur Gerichtsverhandlung mit unerwartetem Ausgang.
Aktualisiert: 11.11.2025, 08:44
Steutz - Es ist ein Albtraum, den Ralf Tesch niemanden wünscht. Für ihn aber ist er traurige Realität geworden. Vor über einem Jahr entführte seine Ex-Frau die gemeinsame Tochter. Nun wird er seine Cleo wohl nie wieder sehen.