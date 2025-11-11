Liveticker
Rentner pflastern, fällen und reparieren Nicht meckern, sondern selbst anpacken: Verein nahe Arendsee entlastet den Wirtschaftshof
Die Rademiner Gruppe trägt zwar das Wort „Feuerwehr“ im Namen, kümmert sich aber ums ganze Dorf: Es geht um Pflasterarbeiten, Dachrinnen-Reparaturen und Baumpflege.
Aktualisiert: 11.11.2025, 09:08
Rademin. - Ein Feuerwehr-Förderverein ohne aktive Feuerwehr im Dorf – macht das überhaupt Sinn? In Rademin kann diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Denn die Ehrenamtlichen sind weit über den eigentlichen Brandschutz hinaus aktiv.