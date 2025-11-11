weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Rentner pflastern, fällen und reparieren: Nicht meckern, sondern selbst anpacken: Verein nahe Arendsee entlastet den Wirtschaftshof

Liveticker
Zweiter Prozesstag zum Anschlag in Magdeburg beginnt mit Verspätung - Plant Taleb A. Hungerstreik?
Zweiter Prozesstag zum Anschlag in Magdeburg beginnt mit Verspätung - Plant Taleb A. Hungerstreik?

Rentner pflastern, fällen und reparieren Nicht meckern, sondern selbst anpacken: Verein nahe Arendsee entlastet den Wirtschaftshof

Die Rademiner Gruppe trägt zwar das Wort „Feuerwehr“ im Namen, kümmert sich aber ums ganze Dorf: Es geht um Pflasterarbeiten, Dachrinnen-Reparaturen und Baumpflege.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 11.11.2025, 09:08
Der Feuerwehr-Förderverein kümmert sich unter anderem um den öffentlichen Freizeitbereich.
Der Feuerwehr-Förderverein kümmert sich unter anderem um den öffentlichen Freizeitbereich. Archivfoto: Christian Ziems

Rademin. - Ein Feuerwehr-Förderverein ohne aktive Feuerwehr im Dorf – macht das überhaupt Sinn? In Rademin kann diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Denn die Ehrenamtlichen sind weit über den eigentlichen Brandschutz hinaus aktiv.