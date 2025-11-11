Die Rademiner Gruppe trägt zwar das Wort „Feuerwehr“ im Namen, kümmert sich aber ums ganze Dorf: Es geht um Pflasterarbeiten, Dachrinnen-Reparaturen und Baumpflege.

Nicht meckern, sondern selbst anpacken: Verein nahe Arendsee entlastet den Wirtschaftshof

Der Feuerwehr-Förderverein kümmert sich unter anderem um den öffentlichen Freizeitbereich.

Rademin. - Ein Feuerwehr-Förderverein ohne aktive Feuerwehr im Dorf – macht das überhaupt Sinn? In Rademin kann diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Denn die Ehrenamtlichen sind weit über den eigentlichen Brandschutz hinaus aktiv.