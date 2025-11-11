weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Streit um Ochmann: Dienstaufsichtsbeschwerden zurückgewiesen

Streit um Ochmann Dienstaufsichtsbeschwerden zurückgewiesen

Der Verbandsgemeinderat weist vier von fünf Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister Jan Ochmann zurück. Eine weitere wird umbenannt.

Von Susanne Schlaikier und Falk Rockmann 11.11.2025, 09:00
Im Rathaus in Güsten wurde im Rat heiß diskutiert.
Im Rathaus in Güsten wurde im Rat heiß diskutiert. Foto/Archiv: Rockmann

Güsten - Dass Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) für längere Zeit den Raum bei einer Verbandsgemeinderatssitzung verlässt, kommt normalerweise nicht vor. In diesem Fall aber war er wegen mehrerer Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn befangen, so dass die Diskussion und Beschlussfassung ohne ihn erfolgte. Eingereicht worden waren sie von der Fraktion der Heimatfreunde aus Ilberstedt.