Der Verbandsgemeinderat weist vier von fünf Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister Jan Ochmann zurück. Eine weitere wird umbenannt.

Im Rathaus in Güsten wurde im Rat heiß diskutiert.

Güsten - Dass Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) für längere Zeit den Raum bei einer Verbandsgemeinderatssitzung verlässt, kommt normalerweise nicht vor. In diesem Fall aber war er wegen mehrerer Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn befangen, so dass die Diskussion und Beschlussfassung ohne ihn erfolgte. Eingereicht worden waren sie von der Fraktion der Heimatfreunde aus Ilberstedt.