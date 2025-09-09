Bahnstrecke Salzwedel-Stendal Wie es mit der Bahnüberführung in Pretzier weitergeht
Das Projekt einer Brücke über die Bahnstrecke Salzwedel-Stendal bei Pretzier ist seit Jahren in der Diskussion, nun wird es konkret.
09.09.2025, 06:45
Pretzier. - Auf der Bahnstrecke zwischen Stendal und Uelzen sollen nach Abschluss des zweigleisigen Ausbaus rund 230 Züge am Tag rollen. Schrankenschließzeiten von rund 36 Minuten je Stunde sind prognostiziert, mit großen Auswirkungen auf die so genannten Hilfsfristen, also wie lange Notarzt und Rettungswagen bis zum Patienten, Feuerwehren zum Einsatz unterwegs sind. Deshalb ist unstrittig, dass eine Überführung her muss, aber wo soll sie enstehen?