Das Projekt einer Brücke über die Bahnstrecke Salzwedel-Stendal bei Pretzier ist seit Jahren in der Diskussion, nun wird es konkret.

Wie es mit der Bahnüberführung in Pretzier weitergeht

Über die Straße nach Klein Gartz und die daneben liegende Bahnlinie soll eine Überführung gebaut werden.

Pretzier. - Auf der Bahnstrecke zwischen Stendal und Uelzen sollen nach Abschluss des zweigleisigen Ausbaus rund 230 Züge am Tag rollen. Schrankenschließzeiten von rund 36 Minuten je Stunde sind prognostiziert, mit großen Auswirkungen auf die so genannten Hilfsfristen, also wie lange Notarzt und Rettungswagen bis zum Patienten, Feuerwehren zum Einsatz unterwegs sind. Deshalb ist unstrittig, dass eine Überführung her muss, aber wo soll sie enstehen?