Mieter in Salzwedel sollen in einem Pilotprojekt zu besserer Mülltrennung angehalten werden, nachdem es immer wieder zu chaotischen Zuständen kam.

Gelbe Säcke stapelten sich in Salzwedel, weil der Müll zum Teil falsch sortiert war. Das soll sich ändern.

Salzwedel. - Seit 1991 gibt es das Duale System mit dem Grünen Punkt und die Sammlung von Verpackungen im Gelben Sack oder in der gelben Tonne. Und genau solange landet eben nicht nur recycelbares Material darin. Denn wer weiß schon so genau, was alles hineingehört? Einiges steht zwar auf den Gelben Säcken drauf, wie zum Beispiel „Leichtverpackungen“, aber was verbirgt sich alles hinter diesem Begriff – nur Joghurtbecher oder auch Pflanzschalen und Blumentöpfe aus Plastik?