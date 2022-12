Wo Storch Moritz Silvester verbringt

Siedenlangenbeck - Am 5. Juli hatte Dr. Michael Kaatz vom Storchenhof Loburg gemeinsam mit dem Storchenbeauftragten Thomas Koberstein im Beisein von Kuhfelder Erstklässlern drei Jungstörche in Siedenlangenbeck mit Sendern ausgestattet. Was ist mit ihnen in der Zwischenzeit geschehen?