Pandemie Zu wenig Corona-Teststellen im Altmarkkreis Salzwedel

Zu wenig Testmöglichkeiten in Salzwedel und in anderen Orten haben in den vergangenen Tagen für Frust gesorgt. Auch die Schnelltest-Kits, die es noch bis vor zwei Wochen zuhauf in den Supermärkten gab, sind aus.