Schöne Motive, die erst 2027 so richtig im Fokus stehen, können bereits jetzt entdeckt werden. Die Luftkurort Arendsee GmbH hat einen Wettbewerb gestartet.

Arendsee. - Die Kalender mit Arendseer Naturaufnahmen für 2026 werden erst aufgehangen. Aber es wird bereits an 2027 gedacht. Die Luftkurort Arendsee GmbH bittet Einwohner mitzumachen. Der Aufruf erfolgt deshalb so früh, da von möglichst allen Jahreszeiten Bilder zur Verfügung stehen soll.