Polizei ermittelt nach Feuerwerksexplosion Gefährlicher Silvester-Streich in Wernigerode: Rakete explodiert unter fahrendem Auto

Alles andere als ein harmloser Silvesterspaß: Eine 33-jährige Autofahrerin erlebt in Wernigerode im Harz einen Schockmoment, als unter ihrem Wagen plötzlich ein Feuerwerkskörper detoniert. Was dem Täter nun blüht.