Polizei ermittelt nach Feuerwerksexplosion Gefährlicher Silvester-Streich in Wernigerode: Rakete explodiert unter fahrendem Auto
Alles andere als ein harmloser Silvesterspaß: Eine 33-jährige Autofahrerin erlebt in Wernigerode im Harz einen Schockmoment, als unter ihrem Wagen plötzlich ein Feuerwerkskörper detoniert. Was dem Täter nun blüht.
Aktualisiert: 30.12.2025, 12:37
Wernigerode. - Einen Schockmoment hat eine Autofahrerin in Wernigerode erlebt: Unter ihrem fahrenden Auto ist am Montagabend, 29. Dezember, eine Silvesterrakete explodiert.