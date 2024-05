Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby. - So kann es gehen: Vielleicht weht die Barbyer Flagge demnächst in Swakopmund (Namibia) oder auf einer mallorquinischen Millionärsjacht. Beide Male könnte Geena Sadlowski dafür sorgen, die am Freitag ihren letzten Arbeitstag auf der Barbyer Gierfähre hatte. Die 19-Jährige aus Namibia machte ein Praktikum in Barby.