Stabile Entwicklung trotz hoher Belastung: Die Feuerwehr Eggersdorf blickt auf Einsätze und Herausforderungen zurück, die besonders in Erinnerung blieben.

Eggersdorf. - „Eine Person konnte nur noch leblos geborgen werden.“ Ein kurzer Satz sorgt für Stille im Raum. Das vergangene Jahr hat der Feuerwehr Eggersdorf viel abverlangt. Das zeigen die Rechenschaftsberichte der einzelnen Abteilungen, so auch das Beispiel vom Wohnungsbrand in der Lindenstraße. Der Rückblick auf das Einsatzjahr 2025 macht schnell klar, wie breit das Aufgabenspektrum der Ortsfeuerwehr inzwischen ist.