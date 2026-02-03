Der Stadtrat Genthin hat entschieden: Die Stadtwehr Mitte bekommt endlich ein neues Antlitz. Doch nicht alle Fragen zur Mittelverwendung sind damit geklärt.

Diskussion um Sondervermögen im Stadtrat: Wofür sollen die 5,8 Millionen Euro fließen?

Das alte Gebäude der Feuerwehr Stadtmitte ist komplett baufällig.

Genthin - Seit Jahren kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadtmitte in Genthin mit veralteten Räumlichkeiten und fehlender Infrastruktur. Nun wird endlich gehandelt: In einer Sondersitzung beschloss der Stadtrat einstimmig, Millionen aus dem Sondervermögen für den Neubau bereitzustellen. Doch die Entscheidung sorgt auch für Nachfragen und Diskussionen im Rat.