weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Investition in Feuerwehr: Diskussion um Sondervermögen im Stadtrat: Wofür sollen die 5,8 Millionen Euro fließen?

Investition in Feuerwehr Diskussion um Sondervermögen im Stadtrat: Wofür sollen die 5,8 Millionen Euro fließen?

Der Stadtrat Genthin hat entschieden: Die Stadtwehr Mitte bekommt endlich ein neues Antlitz. Doch nicht alle Fragen zur Mittelverwendung sind damit geklärt.

Von Robert Sonntag 03.02.2026, 11:11
Das alte Gebäude der Feuerwehr Stadtmitte ist komplett baufällig.
Das alte Gebäude der Feuerwehr Stadtmitte ist komplett baufällig. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Seit Jahren kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadtmitte in Genthin mit veralteten Räumlichkeiten und fehlender Infrastruktur. Nun wird endlich gehandelt: In einer Sondersitzung beschloss der Stadtrat einstimmig, Millionen aus dem Sondervermögen für den Neubau bereitzustellen. Doch die Entscheidung sorgt auch für Nachfragen und Diskussionen im Rat.