weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Sport: 29 Ziele im Dunkeln: Bördeland lädt zum nächtlichen Bogenschießen ein

Sport 29 Ziele im Dunkeln: Bördeland lädt zum nächtlichen Bogenschießen ein

Ein traditionelles Turnier zieht am 31. Oktober zahlreiche Schützen nach Bördeland.

Von Julien kadenbach 26.09.2025, 06:00
Im Talsberg-Parcours warten 29 Ziele und eine besondere Atmosphäre im Dunkeln.
Im Talsberg-Parcours warten 29 Ziele und eine besondere Atmosphäre im Dunkeln. Archivfoto: Julien Kadenbach

Biere. - Der Herbst bietet die Kulisse, das Dunkel sorgt für Spannung: Am 31. Oktober lädt Bogensport Bördeland zum „Dunkel-Munkel“ – Turnier in den Talsberg-Parcours ein. Ab Einbruch der Dämmerung wird es ernst, wenn sich bis zu 120 Schützen an insgesamt 29 Zielen messen. Was am Nachmittag noch Routine ist, wird in der Dunkelheit schnell zur Herausforderung. Genau das macht für viele den Reiz dieses besonderen Wettbewerbs aus, der längst Kultstatus genießt.