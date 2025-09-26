Sport 29 Ziele im Dunkeln: Bördeland lädt zum nächtlichen Bogenschießen ein
Ein traditionelles Turnier zieht am 31. Oktober zahlreiche Schützen nach Bördeland.
26.09.2025, 06:00
Biere. - Der Herbst bietet die Kulisse, das Dunkel sorgt für Spannung: Am 31. Oktober lädt Bogensport Bördeland zum „Dunkel-Munkel“ – Turnier in den Talsberg-Parcours ein. Ab Einbruch der Dämmerung wird es ernst, wenn sich bis zu 120 Schützen an insgesamt 29 Zielen messen. Was am Nachmittag noch Routine ist, wird in der Dunkelheit schnell zur Herausforderung. Genau das macht für viele den Reiz dieses besonderen Wettbewerbs aus, der längst Kultstatus genießt.