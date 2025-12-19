425 Euro für den guten Zweck – Adventssingen in Eggersdorf wird voller Erfolg

Eggersdorf. - Der Platz vor den Wohnhäusern im Wohnpark der Pflegestation „Lebensgeister“ verwandelte sich kürzlich in ein kleines Weihnachtswunder. Hier fand das diesjährige Adventssingen statt, das im vorigen Jahr aus der Taufe gehoben wurde. Zahlreiche Eggersdorfer sowie Gäste aus den Nachbargemeinden kamen, um beim zweiten gemeinsamen Adventssingen dabei zu sein.